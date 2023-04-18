«الداخلية» تعلن خطة تأمين احتفالات عيد الفطر.. دوريات لـ«الطوارئ» وتكثيف الحملات

اجتمع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية ، وجرى التواصل مع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية، وما تحققه في شأن حماية أمن وسلامة المواطنين.

في بداية الاجتماع، هنأ وزير الداخلية، أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تقديره للجهد المبذول من قبل رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الشرطي، ما أسفر عن تحقيق النجاحات والإنجازات، مشيرا إلى حالة الاستقرار الأمني على الأصعدة كافة، رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

وتابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس، مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد على المستويات والأصعدة كافة، وأُطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أي مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الاستقرار بما يؤكد الوجه الحضاري للبلاد.

وشدد توفيق، على ضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والوقوف على مدى الاستعداد والانتشار الأمني المكثف للقوات لتأمين المنشآت المهمة والحيوية بالدولة، وتأمين المسطح المائي لنهر النيل وتأمين وسائل النقل، إضافة إلى الميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين، وانتشار الدوريات الأمنية المتحركة وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية، والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين، مشيرا إلى أهمية المظهر الانضباطي للقوات والمركبات بما يعكس الأداء المهني المتميز للشرطة.

ووجّه الوزير بتكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة والمحاور، والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.

وفى نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية، مدى أهمية التواجد الميداني لجميع المستويات الإشرافية، بهدف المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية وإبراز مظاهر القوة واليقظة والجدية مع التأكيد على مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية، معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ مهام ومسؤوليات الرسالة الأمنية التي تضطلع بها وزارة الداخلية.