ناقد فني: تصوير مسلسل جعفر العمدة انتهى منذ فترة.. ولم يُعاد كتابته (فيديو)

قال الناقد الفني مصطفى حمدي، إنّ مسلسل جعفر العمدة لم تُعاد كتابة حلقاته وفقا لمعلوماته، فالمسلسل مكتوب قبل تصويره وانتهى تصويره قبل رمضان بفترة، والكلام الذي يقال على السوشيال ميديا بشأن إعادة تصوير مشاهد يأتي على سبيل الدعاية والمزاح.

وأضاف الناقد الفني، خلال حواره برنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، متابعا: «أظن أنّ أي مسلسل يعاد كتابة مشاهده على الهواء، كل شيء منتهي، وبالنسبة لمسلسل جعفر العمدة، فمحمد سامي انتهى من تصوير المسلسل وسافر خارج مصر، ولكن بعض المسلسلات تصويرها مستمر حتى الآن بسبب ظروف إنتاج العمل».

وتابع الناقد الفني أنّه بالنسبة لنهاية المسلسلات، فهناك حالة من الانضباط الفني، والوعي، والقائمون على المسلسلات يعرفون ماهية الرسالة التي يقدمونها، فحلقة الأمس تناولت أضرار تعدد الزوجات، على لسان نرجس التي جسدت دورها الفنانة منة فضالي، والمشاهدون تعاطفوا معها.

وأكد حمدي، أنّ مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي، أحد أهم مسلسلات رمضان، حيث تفوقت منى زكي على نفسها، ويتناول المسلسل قضية مهمة جدا تتعلق بحق الولاية والوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب.

وأضاف أنّ منى زكي جسدت مشاعر الأمومة في مختلف المواقف، إذ تجسد المشاعر الخاصة بالسيدة التي تحاول مواجهة قسوة الظروف والمعيشة واستعادة حق أولادها والعمل حتى تضمن لهم مصدر رزق، كما قدّمت إيمان العاصي وهالة صدقي ومي عز الدين أدوارا رائعا في مسلسلي جعفر العمدة وسوق الكانتو، موضحًا: «السيدات حصلن على حقهن في مسلسلات رمضان 2023».

وأشار إلى أنّ دنيا سمير غانم تمتلك شعبية كبيرة جدا عند الأسرة المصرية، كما أنّ لديها شعبية كبيرة بين الأطفال والمراهقين، وما قدّمته في مسلسل جت سليمة تطور نوعي في الفوازير وألف ليلة وليلة، حيث جمع المسلسل بين الاستعراض والأحداث، ووجّه التحية للمخرج على المسلسل.