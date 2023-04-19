موعد برنامج معكم منى الشاذلي.. هالة صدقي تكشف كواليس دور صفصف في مسلسل جعفر العمدة

يبحث الجمهور على موعد برنامج معكم منى الشاذلي حيث تستضيف في حلقة جديدة الفنانة هالة صدقي، بعد النجاح الكبير لها فى تقديمها دور صفصف في مسلسل جعفر العمدة خلال شهر رمضان المبارك.

موعد برنامج معكم منى الشاذلي

ويذاع برنامج معكم منى الشاذلي على شاشة قناة «cbc» وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي حيث تستضيف الفنانة هالة صدقي بعد تألقها في مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان.

وتحل الفنانة هالة صدقي رفقة أبنائها ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي في ثانى أيام عيد الفطر المبارك على شاشة قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ومن المقرر أن تتحدث هالة عن نجاح دورها في مسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض حاليا طوال الموسم الرمضاني 2023، بالإضافة إلى المزيد من التفاصيل عن علاقتها بأبنائها.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.