حبس عاطل بتهمة قتل عامل بسبب خلافات مالية في الخانكة

أمرت جهات التحقيق في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بحبس عاطل لاتهامه بقتل عامل في مشاجرة بسبب الخلافات المالية، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة المجني عليه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع عامل في مشاجرة بسبب الخلافات بالخانكة

وكانت منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، قد شهدت طعن عاطل لعامل حتى الموت بسبب خلافات مالية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وصرحت الجهات المعنية بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تفاصيل مصرع عامل في الخانكة

تلقى مأمور مركز شرطة الخانكة، إشارة من المستشفى بوصول عامل جثة هامدة إثر إصابته بعدة بجروح متفرقة بالجسم، وتم إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وبسؤال نجل المتوفى، أفاد بحدوث مشادة كلامية بين والده وأحد الأشخاص تبين أنّ له معلومات جنائية، لوجود خلافات مالية بينهما، وتطورت لمشاجرة، وأقدم على إثرها الأخير بالتعدي على المتوفى بالضرب بسلاح أبيض «سكين»، وإحداث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم وأمرت الجهات المعنية بالتحقيق، وقررت حبس المتهم وصرحت بدفن جثة المجني عليه.

وأوضح أحمد داود المحامي، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ المتهم يواجه عقوبة ضرب أفضي إلى الموت وعقوبتها السجن، وتغلط العقوبة وتصل للإعدام شنقًا في حالة ثبوت وجود حالة سبق الإصرار والترصد بجانب عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص.