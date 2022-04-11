واقعة «مشاجرة التراويح» في بنها.. بلطجية صوروا الضحايا ونشروا الفيديو

شهدت منطقة «الفلل»، بدائرة قسم ثاني بنها، في محافظة القليوبية، قيام مجموعة من البلطجية بالتعدي على شابين، أثناء خروجهما من أحد المساجد بعد أداء صلاة التراويح، مساء أمس الأحد، حيث قام المتهمون بضرب المجني عليهما بالسنج والأسلحة البيضاء، كما قاموا بتصويرهما ونشروا مقاطع فيديو لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتمكن عدد من المارة في الشارع من تخليص الشابين من أيدي المتهمين، ونقلهما إلى مستشفى الجامعة، بينما لاذ المتهمون بالفرار.

المجني عليهما يرويان التفاصيل

تحدث المجني عليهما «آدم وليد» و«عبد الرحمن أبو العينين» لـ«الوطن» عن تفاصيل واقعة التعدي عليهما، حيث قال أحدهما: «أثناء سيرنا بعد صلاة التراويح، قال لنا شاب: شكلكم مش عاجبني، وبعد مسافة قصيرة، كانوا بيجروا ورانا بالمطاوي والأمواس، وكله بيضرب فينا، ولا احنا عارفين كل الضرب ده ليه».

وأضاف الشاب «عبد الرحمن»: «خرجنا من صلاة التراويح، آدم كان يريد أن يشتري ملابس العيد، وفجأة قال لنا أحدهم: شكلكم مش عاجبني، فرد عليه آدم: أنت كمان شكلك مش عاجبني، وبعدها بدوأ يضربونا، آدم اصيب بـ20 غرزة»، مؤكداً أنهما لا يعرفان أفراد الطرف الثاني من المشاجرة، كما أن الطرف الثاني لا يعرفهما أيضاً.

تفاصيل واقعة التعدي على شابين في بنها

تلقت مديرية أمن القليوبية إشارة من المستشفى بوصول شابين هما «آدم وليد»، طالب في الصف الثالث الإعدادي، و«عبد الرحمن إبراهيم أبو العينين»، طالب في الصف الثاني الثانوي، وبالكشف الطبي عليهما تبين أن الأول مصاب بجرحين طعنين بالجانب الأيسر والرقبة، والثاني مصاب بسحجات بالذراع اليسرى وخدوش.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وبسؤال المجني عليهما، أفادا بقيام نحو 10 أشخاص بالتعدي عليهما بالأسلحة البيضاء في منطقة «الفلل»، بمدينة بنها، عقب خروجهما من صلاة التراويح، وقاموا بتصويرهما أثناء التعدي عليهما ونشروا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الغضب والسخط بين مستخدمي مواقع التواصل.