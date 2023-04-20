مسجل خطر يمزق عاملا بسكين أمام نجله في القليوبية.. والسبب خلافات مالية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية وضبط مرتكب الواقعة، إذ تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل، مصاب بعدة بجروح طعنيه متفرقة بالجسم.

وبسؤال نجله قرر بحدوث مشادة كلامية بين والده وأحد الأشخاص له معلومات جنائية، لوجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الأخير بالتعدي على المتوفى بالضرب بسلاح أبيض سكين وإحداث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتمّ بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.