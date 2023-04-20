«الداخلية» تكشف ملابسات ترويع كلاب شرسة لفتاة في الإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع فيس بوك متضمناً شكوى لصاحب الحساب، مقيم بمنطقة الفلكي بمحافظة الإسكندرية، بشأن انتشار ظاهرة سير قائدي الدراجات النارية ومركبات التوك توك، بمحيط محل سكنه وبحوزتهم كلاب شرسة واستخدامها في أعمال ترويع المواطنين، مُشيراً إلى تعرض أحدهم لكريمته وتسببه في إحداث إصابتها.

بالفحص تمّ التوصل للشاكي، وبسؤاله قرر أنه حال سير ابنته طالبة، مقيمة بذات العنوان، شاهدت بعض الأشخاص بصحبتهم كلب فسقطت أرضاً، ونفى حدوث ثمة مكروه لابنته، وبسؤال نجلته قررت ما جاء بأقوال والدها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

بإجراء التحريات تمّ تحديد المشكو في حقهما وتبين أنهما شخصين أحدهما له معلومات جنائية، وبسؤالهما أقرا بصحة الواقعة، وأضافا أن الكلب الذي كان بصحبتهما ملك أحدهما وغير مرخص وتم ضبطه.

كما يُشار إلى قيام الأجهزة الأمنية شنت العديد من الحملات الأمنية استهدفت محل الشكوى خلال الفترة من 15 يناير 2023 حتى 15 أبريل 2023 أسفرت نتائجها عن ضبط 15 متهما في قضايا مخدرات، 22 متهما في قضايا سلاح أبيض – 22 مركبة توك توك دون ترخيص، 17 دراجة نارية دون ترخيص.