مصطفى حسني لقناة الناس: الأجيال الحديثة فقدت مبدأ التسليم لله ورسوله

قال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، إن هناك أجيالا كثيرة تربت على مبدأ كمال التسليم لله ورسوله، فكانوا إذا سمعوا «قال الله أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم» يرددون: «سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»، بينما الأجيال الحديثة تربت على مبدأ ومنطق «الإقناع وإثبات صحة الكلام».

المنطق الخاص بالأجيال الحديثة

وأضاف «حسني»، خلال برنامجه «رميم»، المذاع عبر قناة الناس، أن المنطق الخاص بالأجيال الحديثة القائم على الإقناع عندما يدخل مع تفسير كلام سيدنا رسول الله والبحث عن إثبات «هل قال ذلك؟ أم أن السنة النبوية التي وصلت لنا من الممكن أن تكون ضاعت عبر الزمن وتم تحريفها؟»، وذلك ليس المشكلة.

فقدان التعلق برسول الله

وأوضح الداعية الإسلامي، أن المشكلة تكمن في كون صاحب الشك لم يسير في السكة السلمية لكي يُجاب على أسئلته وحصار الشكوك بداخله ويتأكد من فكرة «هل ما بين يدينا من السنة وأفعال وأقوال رسول الله تُنسب له أم لا؟»، مشيرًا إلى أنه مع زيادة الشكوك وقلة طلب العلم، ثقل هذا الشعور على القلب، وبالتالي فقد بعضنا التعلق برسول الله.