علامات ليلة القدر بالأدلة من السنة النبوية.. الشمس ليس لها شعاع

يستحب الإكثار من ترديد أدعية ليلة القدر ، خلال العشر الأواخر من رمضان، وتستعرض «الوطن» علامات ليلة القدر بالأدلة من السنة النبوية ودلائل حدوثها بـ نزول المطر أو شروق الشمس بلا شعاع وعلامات ليلة القدر الصحيحة.

علامات ليلة القدر بالأدلة من السنة النبوية

الحديث الصحيح الوارد في علامات ليلة القدر بالأدلة من السنة النبوية متعددة منها: «تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر، وهو مثل شق جفنة؟».

كما ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرًا ساطعًا ساكنة ساجيةٌ لا برد فيها ولا حر، ولا يحلُّ لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاعٌ مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذٍ».

الحديث الصحيح الوارد في علامات ليلة القدر

وعن الحديث الصحيح الوارد في علامات ليلة القدر روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني كنت أريت ليلة القدر، ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر، وهي طلقةٌ بلجةٌ لا حارةٌ ولا باردةٌ، كأن فيها قمرًا يفضح كواكبها لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها».

الصلاة وكيفية قيام ليلة القدر

سن أداء القيام خلال شهر رمضان ومن ذلك أيضاً ليلة القدر ويكون عدد ركعاتها إحدى عشر ركعة، وأجاز العُلماء الصلاة ثلاث عشر ركعة، وذلك مع التسليم كل ركعتين وبذلك تكون الصلاة «مثنى مثنى»، وتارة أخرى يجوز صلاة كل 4 ركعات بتسليمة.

والسيدة عائشة رضي الله عنها قد سُئلت عن كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان: « ما كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ، وَلَا في غيرِهِ علَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فلا تَسْأَلْ عن حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فلا تَسْأَلْ عن حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا».

متى موعد ليلة القدر

لم يحدد القرآن الكريم أو السنة النبوية موعداً لـ ليلة القدر محدد لليلة القدر، وإنما الوارد والصحيح تحريها في الأيام الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لما جاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر» صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام.

علامات ليلة القدر 2023

علامات ليلة القدر 2023 هي نفسها المعروفة إذ تكون السماء صافية في هذه الليلة وخالية من النجوم والشهب، وتكون ليلة القدر معتدلة لا حارة ولا باردة، ويكون القمر في هذه الليلة كمثل شق جفنه أي يكون مثل نصف الطبق، طلوع شمس صباح ليلة القدر بلا شعاع.

دعاء ليلة القدر

ويستحب الإكثار من ترديد أدعية ليلة القدر خلال العشر الأواخر من رمضان، بحسب دار الإفتار المصرية، وثبت دعاء ليلة القدر مكتوب في حديث نبوي صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، و صيغة دعاء ليلة القدر ، هو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ، وهذه الكلمات هي دعاء ليلة القدر الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.

إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.

إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المُقصّر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.

اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين.