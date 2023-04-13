أسامة الأزهري: ابن خلدون كان يؤمن بأن مصر منارة العلم

قال الشيخ أسامة الأزهري، إنه من القرن الثامن الهجري حتى القرن الخامس عشر، كان الأزهر الشريف له دور كبير في العالم بأكمله، حيث كان يأتي العلماء من جميع أنحاء العالم لتلقي العلم بالأزهر.

وأكد الشيخ أسامة الأزهري، خلال لقائه ببرنامج «رجال صدقوا» مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية dmc، أن بن خلدون كان يأتي من أقصى المغرب مروراً بالجزائر ويحط رحاله في القاهرة وبقى بها حتى فارق الحياة ودفن بأرضها وكتب قبل مماته، «والعلم والتعليم في زماننا إنما هو في القاهرة بأرض مصر».

القاهرة عاصمة العلم

وتابع: «ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، وصار متجاوزا الثقافة العربية والإسلامية، فهذا الرجل يرى أن عاصمة العلم في هذا الزمن هي القاهرة».

تلقي العلم بالأزهر

وأضاف في حديثه، أن نجل الشيخ إبراهيم إلياس أخبر شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق أن والده وجده الشيخ عبدالله نصحاه بالذهاب لمصر لتلقي العلم بالأزهر الشريف مثلما فعلا من قبله.