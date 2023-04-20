«الداخلية»: ضبط 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال الإدارات، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

ضبط 1832 قضية متنوعة

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1832 قضية متنوعة، وأسفرت جهودها عن ضبط 15ألفا و202 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط 184 قضية في 3 مجالات

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 184 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 117 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات، أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).

هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.