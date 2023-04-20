الأمن العام: ضبط 248 قضية وتنفيذ 57 ألف حكم قضائي

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط 248 قضية مواد مخدرة

ووفقا لبيان صادر ع وزارة الداخلية تم ضبط 248 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 270 متهما ضُبط خلالها 169 كيلو مخدرات متنوعة وعدد 2441 قرص مخدر، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 85 قطعة سلاح ناري بحوزة 72 متهما، وفي مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 57634 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مجال التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيلا عصابيا ضم 4 متهمين ارتكبوا 4 حوادث متنوعة، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 13 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 10 متهمين، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 216 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 16417 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.