الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديدة الخطورة في قنا عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

تمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامه في قضية قتل عمد وسلاح ناري، بأرض زراعية بدائرة قسم شرطة قنا بمحافظة قنا.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعه، وعُثر بحوزته (بندقية آلية - 7 خزينة – عدد من الطلقات لذات العيار - حافظة جلدية لحمل الخزائن).