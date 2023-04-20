الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديدة الخطورة في قنا عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة
كتب:
محمد بركات
12:52 م | الخميس 20 أبريل 2023
صورة أرشيفية
تمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامه في قضية قتل عمد وسلاح ناري، بأرض زراعية بدائرة قسم شرطة قنا بمحافظة قنا.
عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعه، وعُثر بحوزته (بندقية آلية - 7 خزينة – عدد من الطلقات لذات العيار - حافظة جلدية لحمل الخزائن).