دعاء العيد.. إلهي قد أفطرنا بفطرك السعيد

يستقبل المسلمون في مصر وجميع أنحاء العالم عيد الفطر المبارك 2023، بترديد دعاء العيد تبركا بهذا اليوم ذات الطابع الخاص، ولذلك يرغب عدد منهم في معرفة دعاء العيد لترديده في هذه المناسبة الخاصة.

دعاء العيد

ويوجد أكثر من صيغة لترديد دعاء العيد، منها على سبيل المثال لا الحصر التالي: «اللهم تقبل منا الطاعات واغفر لنا الخطايا والسيئات»، وكذلك: «إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة، وامدد لنا من لدنكَ رزقاً حلالاً بمعرفتكَ وطاعتك، إلهي لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجراً للمؤمنين وغفراناً للمذنبين».

دعاء عيد الفطر 2023

ويمكن ترديد دعاء العيد: «إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة. وبكلامك تستقرُّ العقولُ الراجفة، غفرانك اللهمَّ غفرانكَ عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافرٍ إلاك وما من عافٍ سواك».

ويردد البعض دعاء العيد كالتالي: «اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهداً لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين».