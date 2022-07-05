دعاء للميت في العيد.. اللهم ارحم روحا لا تعوض ولا تولد من جديد

الدعاء أسرع الأعمال التي تصل إلى المتوفي، لذلك يتسارع الناس لمعرفة صياغة أي دعاء للميت في العيد، فيعتبر ذلك من مظاهر فرحة العيد، فكما يصل الأحياء بعضهم البعض ويرسلون أرق التهاني والمعايدات، تكون معايدة الشخص المتوفي أن يتذكره أحدهم بدعاء جميل يصل له في قبره.

دعاء للميت في العيد

ويعتبر دعاء للميت في العيد أفضل الهدايا التي يحصل عليها في قبره، وهناك أكثر من دعاء يمكن ترديدهم، كما يلي:

- اللهم ارحم من فقدهم يؤلم وفراقهم لا يطاق اللهم اجمعنا بهم في جنتك يارب.

صيغ دعاء للميت في العيد

ولا يوجد صيغة محددة للدعاء للميت في يوم العيد، ولكن الأدعية الآتية مفضلة، وهي كما يلي:

- اللهم ارحم من كانوا يتشوقون لقضاء العيد معنا وانتهى عمرهم قبل قدومه.

- اللهم برد عليهم قبورهم وآنس وحشتهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.

- اللهم ارحم روحا لا تعوض ولا تولد من جديد اللهم في يوم العيد، اللهم في يوم العيد ارحم من عشنا معهم أجمل السنين.

- اللهم ارحم من كان يقضي العيد معنا في الأعوام السابقة وفارقنا.

- اللهم ارحم من لم يدرك العيد معنا واجعل عيدهم في الجنة أجمل.

- اللهم ارحم نفوسا طيبة فارقت الدنيا وكانت بالأمس بيننا وتمنينا أن يجمعنا العيد سويا.

- اللهم إني أسألك في عيد الأضحى المبارك أن توسع قبور أمواتنا وأن تُدخِل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور وأن تغفر لهم وتعفو عنهم يا أكرم الأكرمين.

- اللهم أرحم أرواحا كانت تترقب عيد الأضحى وتفرح به واليوم هو في قبره اللهم بشره بالفردوس الأعلى.

- يا رب لنا أحباب كانوا يفرحون بعيدك الأضحى وهم الآن في حبل جوارك انقطع عملهم ولم يبقى لهم سوى الدعاء.

- اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل عيدهم بالجنة أجمل.