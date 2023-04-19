دعاء للميت في العيد.. «اللهم برد عليه قبره وآنس وحشته»

مع حلول عيد الفطر المبارك يفتقد البعض عزيز عليهم في هذه الأيام المباركة، ويعوض ذلك من له عزيز رحل عن الدينا بالدعاء له، ويرغب عدد منهم في معرفة دعاء للميت في العيد، لترديده مع حلول عيد الفطر 2023.

دعاء للميت في العيد

ويعتبر دعاء للميت في العيد أفضل الهدايا التي يحصل عليها في قبره، وهناك أكثر من دعاء يمكن ترديدهم، منها ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم ارحم من فقدهم يؤلم وفراقهم لا يطاق اللهم اجمعنا بهم في جنتك يارب.

تعرف على دعاء للميت في العيد

ولا توجد صيغة محددة لترديد دعاء للميت في العيد، ولكن الأدعية الآتية مفضلة، وهي كما يلي:

- اللهم ارحم من كانوا يتشوقون لقضاء العيد معنا وانتهى عمرهم قبل قدومه.

- اللهم برّد عليهم قبورهم وآنس وحشتهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.

- اللهم ارحم روحا لا تعوض ولا تولد من جديد اللهم في يوم العيد، اللهم في يوم العيد ارحم من عشنا معهم أجمل السنين.

- اللهم ارحم من كان يقضي العيد معنا في الأعوام السابقة وفارقنا.

- اللهم ارحم من لم يدرك العيد معنا واجعل عيدهم في الجنة أجمل.

- اللهم ارحم نفوسًا طيبة فارقت الدنيا وكانت بالأمس بيننا وتمنينا أن يجمعنا العيد سويا.

- اللهم إني أسألك في عيد الأضحى المبارك أن توسع قبور أمواتنا وأن تُدخِل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور وأن تغفر لهم وتعفو عنهم يا أكرم الأكرمين.