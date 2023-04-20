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أنشطة توعوية بالعبور ومدينة السلام لرفع الوعي بمخاطر التدخين والمخدرات

كتب:

أسماء زايد
01:26 م | الخميس 20 أبريل 2023
أحد الأنشطة التوعوية

أحد الأنشطة التوعوية

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برامج توعوية لرفع الوعي لدى الأطفال من سن 6 إلى 16 عاما حول مخاطر التدخين وأضرار المخدرات بمحيط مناطق مدينة السلام والنهضة والعبور، وذلك بالتعاون مع منظمة فيس البلجيكية.

استخدام أساليب إبداعية وألعاب تفاعلية

وتتضمن الأنشطة التوعوية للأطفال استخدام أساليب إبداعية وألعاب تفاعلية لتنمية مهاراتهم، منها الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال لرفع الابتكار والتفكير لديهم وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة التدخين والإدمان.

اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال

وتتضمن الأنشطة التوعوية ورش حكى للأطفال، حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعض عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية وأيضا لعبة «السلم والدخان» التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء، بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة، ويحقق أهدافة، ويفكر بشكل سليم، ويتخذ القرار الصحيح .

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بقلم أسماء زايد