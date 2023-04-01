صندوق مكافحة الإدمان يدرب دفعة جديدة من المتعافين على حرف مهنية

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تنظيم دورات تدريبية لمتعافي الخط الساخن 16023، وتمّ تنظيم دورة جديدة داخل ورش التدريب بمراكز العزيمةِ التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، للتدريب المهني للمتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل صيانة أجهزة كهربائية، أعمال النجارةِ والموبيليا، الخياطة، والحدادة والكهرباء.

تكثيف تنفيذ برامج التدريب للمتعافين من الإدمان

ووجهت وزارة التضامن بتكثيف تنفيذ برامج التدريب للمتعافين، لافتة إلى أنَّه في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان تم إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديا، إذ تمّ إطلاق مبادرة «حرفي» لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل «صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة» وغيرها من الحرف المهنية، وتم تدريب ما يقرب من 12250 متعافي منذ اطلاق المبادرة وحتى الآن ،كذلك إطلاق مبادرة «بداية جديدة » لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، ويعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.

من جهته، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل يعد خطوة أولية لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة في إطار حرص الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل ، تحت اشراف اخصائيين نفسيين بالصندوق وبنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل.

ولفت إلى أنَّ مراكز العزيمة التابعة للصندوق لديها ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل، كما تمّ إطلاق مبادرة «بإيدينا»، والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة للمراكز الجديدة لعلاج مرضى الإدمان والمقرر افتتاحها قريبا.