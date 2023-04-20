  رئيس جامعة عين شمس يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الجامعة 

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات جامعة عين شمس وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، وتوفير العدد اللازم من الطواقم الطبية حيث تم وضع جدول للمرور مع جداول احتياطية للحضور في حالة الطوارئ.

المتيني: توفير كافة المستلزمات الطبية بالمستشفيات

وأكد رئيس جامعة عين شمس وفقاً لبيان صادر عن الجامعة، على توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر.‎

جدير بالذكر، أن مستشفيات جامعة عين شمس هي أول المستشفيات الجامعية التي تحصل على اعتماد جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات GAHAR، وذلك لضمان أمان وسلامة المريض (Patient safety) ، المستوى الأول للاعتماد NSR لمستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر وجارِ استكمال مراحل الاعتماد، وأيضًا اعتماد باقي مستشفيات جامعة عين شمس، وأيضًا اعتماد وحدة رعاية الأوعية الدماغية، كأول مركز في الشرق الأوسط يتم اعتماده من هيئة الاعتماد الألمانية لرعايات الأوعية الدماغية، كما حصلت معامل جامعة عين شمس بكل التخصصات على الاعتماد الدولي للمعامل الطبية (ISO 15189) من قبل المجلس الوطني للاعتماد EGAC.

أول مُقدم خدمة طب عن بُعد غير أمريكية

وحصلت أيضًا مستشفى جامعة عين شمس الافتراضي على الاعتماد الدولي، لتصبح أول مُقدم خدمة طب عن بُعد غير أمريكية تنال الاعتماد الدولي، ‎كما أن مستشفيات جامعة عين شمس أول مستشفى جامعي تسعى لميكنة المستشفيات Health Information Management System (HIMS) بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتنمية الإدارية، بهدف اعتماد المستشفيات تدريجيًا على الأجهزة اللوحية (Tablet) والبرمجيات، من أجل توفير بيانات دقيقة وسريعة عن تاريخ المرضى، ونتائج التحاليل والجراحات، وكل ما يحتاجه الطبيب المعالج من معلومات لسهولة واستمرارية متابعة المرضى، وذلك عن طريق توفير بنية تكنولوجية للمستشفيات، ومركز معلومات، وربط قواعد البيانات، وخلق رقم موحد للمريض، وربطة بملف طبي مُتكامل للمريض بقسم الطوارئ، والعيادات، وبالقسم الداخلي، والخدمات الطبية، مثل الأشعة، والمعامل.

وانتهت المستشفيات من تسجيل المرضى بكل من المعامل والأشعة وربطها بجميع الأقسام بالمستشفيات، وأيضًا تشغيل الملف الطبي بمستشفى المسنين، ومستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، ومركز الأورام والسموم وجارِ التطبيق في باقي المستشفيات.