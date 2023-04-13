رئيس جامعة طنطا يستعرض مشروع التحول الرقمي وميكنة المستشفيات الجامعية

استعرض الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا أعمال مشروع التحول الرقمي وميكنة المستشفيات الجامعية، الذي تضم المرحلة الأولى منه 8 مستشفيات جامعية بالجامعة، ومستشفى الصدر الجديد ومستشفى الجراحات الجديد ومستشفى الرمد والعيادات الشاملة ومستشفى الطوارئ والمستشفى الداخلي ومستشفى الطلبة ومستشفى الطب النفسى.

المرحلة الأولى

أوضح التقرير أن المرحلة الأول شملت إعداد مركز رئيسي موحد للبيانات بالجامعة بمساحة 125 م2 مجهز بأحدث الأجهزة وفقاً لأحدث متطلبات التشغيل، كما تم توريد كافة مستلزمات التشغيل من خوادم وأجهزة تأمين وربط شبكي ونسخ احتياطية.

أضاف رئيس الجامعة أنه جرى إنشاء 1000 نقطة اتصال شبكي من ضمن 3000 نقطة يشملها المشروع، كما تم توريد 1400 جهاز حاسب آلى كدفعة أولى لتخدم الطواقم الطبية والتمريضية.

الربط الشبكي

وعلى صعيد آخر، يجرى استكمال أعمال إنشاء ومد شبكة كوابل ألياف ضوئية حديثة لتوفير الربط الشبكي للوحدات الطبية المختلفة مع مركز البيانات الرئيسي، لتضاف إلى شبكة كوابل الألياف الضوئية الموجودة حالياً وتزود كافة المستشفيات الجامعية بخدمات الانترنت.