إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج تتقدم بالشكر للنائب مصطفى سالم

تقدمت إدارة مستشفيات سوهاج الجامعية بخالص الشكر والتقدير للنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على جهوده المضنية ودعمه لزيادة عدد الأطباء المزمع توزيعهم على الأقسام الإكلينيكية بالمستشفى، إلى 222 وظيفة طبيب مقيم بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشري بموازنة الجامعة قسم المستشفيات للعام المالي 2022/ 2023، عن طريق الإعارة، ودعمه للطلب الذي تقدمت به الجامعة منذ يناير الماضي، لتلبية طلب الأطباء المتقدمين لهذا الإعلان.