«أوقاف كفر الشيخ»: تجهيز 49 ساحة ومسجدا لأداء صلاة العيد

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، جاهزية جميع مساجد المحافظة التي تؤدى بها الجمعة، لأداء صلاة العيد، إضافة لـ49 ساحة بمراكز ومدن المحافظة، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

49 ساحة لأداء صلاة العيد

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بتشكيل غرفة عمليات مركزية، والتواصل المستمر معها ومع غرفة العمليات بديوان المحافظة، إضافة إلى الغرف الفرعية بإدارات الأوقاف بالمراكز.

وشكّل الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، غرفة عمليات بالمديرية ضمت في عضويتها الشيخ عطا بسيونى، وكيل المديرية، والشيخ عبد القادر سليم، مدير الدعوة، والشيخ ماهر أبو عيشة، مدير إدارة الإدارات، والشيخ عبد الرازق الطريني، مسئول المساجد، وجهاز تفتيش المتابعة بالمديرية.

وكيل أوقاف كفر الشيخ: اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة

وشدّد «يونس»، على التواصل بين مديري الإدارات الفرعية وغرفة العمليات، وإعداد تقرير مفصل عند نهاية صلاة العيد، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، وضرورة تجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاة لله ورسوله وتعظيماً لشعائر الله، متمنياً للجميع التوفيق والسداد وقبول الأعمال.