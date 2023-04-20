«بيطري كفر الشيخ»: 4 خطوات مهمة تحميك من تناول الأسماك الفاسدة

كشف الدكتور شعبان مغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، أنها تهيب بالمواطنين في كل ربوع محافظة كفر الشيخ، من عدم شراء الأسماك المملحة، والأسماك المجمدة، والطازجة في مثل هذا التوقيت، إلا قبل التأكد من 4 خطوات، يجب معرفتها قبل خوض غمار الشراء.

4 خطوات هامة قبل شراء الأسماك المملحة في كفر الشيخ

أوضح «مغنم» لـ«الوطن»، أنه يستوجب على جميع المواطنين، التالي:

- حال شراء الأسماك الطازجة أن تكون «الخياشيم»، باللون الوردي وحية وليست نافقة.

- حال شراء الأسماك المملحة تكون غير «رخوة الجلد»، وشديدة التماسك، والجلد غير ناعم الملمس.

- ضرورة عدم الشراء للأسماك المملحة من أماكن غير معلومة المصدر.

- حال الشعور بأي حالة إعياء عقب تناول الأسماك المملحة، الذهاب إلى أقرب مستشفى على الفور، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتأكد من عدم إصابة الشخص بحالة تسمم.

إنتاج أسماك البوري والبلطي

وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ، تتصدر محافظات الجمهورية في إنتاج أسماك البوري، والبلطي، حيث يصنع الفسيخ من أسماك البوري.