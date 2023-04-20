الشيخ علي جمعة عن القارئ عوضين المغربي: صاحب صوت حسن وجميل

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ عوضين محمد المغربي ولد في قرية الخليج بالمنصورة، عام 1921 ورحل عن عالمنا عام 1992، عن عمر يناهز 71 سنة، مشيرًا إلى أن الشيخ «المغربي»، قصد الكُتاب وحفظ القرآن في عمر 12 سنة، عام 1933.

«المغربي» تعلق بمحمد رفعت

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ الشيخ عوضين محمد المغربي تعلق بمحمد رفعت ومصطفى إسماعيل وعبدالفتاح الشعشاعي وغيرهم من القراء الذين كانوا يشغلون الساحة حينها، مشيرًا إلى أن الشيخ «المغربي» صاحب صوت حسن وجميل.

استمتاع «المغربي» بصوت مصطفى إسماعيل

وتابع أنه في إحدى المرات، جلس الشيخ عوضين محمد المغربي وهو طفل بجوار الشيخ مصطفى إسماعيل الذي كان يتلو القرآن، وكان «المغربي» مستمتعًا بصوته ومنجذبًا للتلاوة والترتيل، ومن ثم ردد: «الله الله يا عم الشيخ»، فحاول الحاضرون إبعاد «المغربي» حتى لا ينزعج الشيخ مصطفى إسماعيل الذي رفض ذلك بشدة كونه انبهر بنبرة صوته أثناء قوله «الله الله يا عم الشيخ».