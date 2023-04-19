علي جمعة لقناة الناس: الشحات محمد أنور حفظ القرآن الكريم في عمر 10 سنوات

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ القارئ الشيخ الشحات محمد أنور نشأ وسط ظروف معيشية صعبة، ولكن في النهاية سافر حول العالم بأدائه الرائع وصوته المثالي يتلو القرآن الكريم بكل حب، مشيرًا إلى أن «أنور»، ظل يحفظ القرآن الكريم على الطريقة القديمة التي كانت تتم في الماضي، ألا وهي حفظ القرآن الكريم، ثم مراجعته، إذ كان يتم حفظ القرآن في حدود عامين.

«أنور» ذهب للكُتاب في عمر 8 سنوات

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ القارئ الشيخ الشحات محمد أنور ذهب للكُتاب عندما كان بعمر 8 سنوات، وحفظ القرآن الكريم بعمر 10 سنوات، موضحًا أن خاله حلمي محمد مصطفى تولى مسئولية الشيخ الشحات بعد وفاة والده، وكان حافظًا للقرآن الكريم، إذ كان يتلوه أثناء أداء مصالحه والذهاب لعمله طوال الطريق، وحينها لم تكن هناك كهرباء أو مواصلات.

المصريون قديمًا عاشوا مع القرآن والطبيعة

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن المصريين قديمًا عاشوا مع القرآن والطبيعة اللذان يمثلان كتاب الله المستور وكتاب الله المنظور، وفي إحدى المرات التي كان يذهب فيها الخال لعمله أخذ الشيخ الشحات محمد أنور برفقته، وراجعا القرآن حوالي 30 مرة.