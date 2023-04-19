علي جمعة على قناة الناس: القارئ الشحات محمد أنور لقب بأمير النغم القرآني

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في حلقة اليوم من برنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع عبر قناة «الناس»، شخصية القارئ الراحل الشيخ الشحات محمد أنور، الذي يعد نقطة مضيئة في تاريخ قراء مصر ومثال نموذجي على أن أرض مصر ولادة بالعلماء والقراء، كما أن العبقرية كامنة في جينات هذا الشعب العظيم.

«أنور» درس النغم الموسيقي

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ الشيخ الشحات محمد أنور لُقب بـ«أمير النغم القرآني»، مشيرًا إلى أنه أمير النغم القرآني وغير القرآني، كونه درس النغمة الموسيقية دراسة مستفيضة، واستطاع التعمق في ذلك بشكل أذهل المتخصصين في هذا الشأن، متابعًا أن «أنور» ولد عام 1950 وانتقل إلى رحمة الله تعالى سنة 2008، أي يناهز 58 عاما.

نشأة الشيخ الشحات محمد أنور

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المُذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ الشيخ الشحات محمد أنور رحل عن عالمنا في سن صغير، موضحًا أن والده توفى عندما كان صغيرًا، لذلك تربى مع خاله حلمي محمد مصطفى، الذي تولى مسؤولية عائلة أخته بأولادها رغم ضيق الظروف والحالة المادية.