علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ هاشم هيبة ذاب عشقا في صوت محمد رفعت

تناول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في حلقة اليوم من برنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع عبر قناة «الناس»، شخصية المقرئ الراحل الشيخ هاشم هيبة، مشيرًا إلى أن الشيخ عامر بن عثمان هو السبب في شيوع القراءة الصحيحة الملتزمة بالأحكام، وكان أستاذ هاشم هيبة وعلمه الأحكام والقراءات.

حب الشيخ رفعت

وأضاف علي جمعة، في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل: «هاشم هيبة عندما كان عنده 17 أو 18 سنة، ذاب ذوبان في محمد رفعت، وعندما يقرأ رفعت القرآن في يوم الجمعة بمسجد فاضل باشا، كان يذهب للتعلم من الشيخ، وفي وقت الأربعينيات وزارة الأوقاف أجرت مسابقة وذهب هاشم هيبة إليها، وحقق المركز الأول فيها، ويتم وضعه في مسجد فاضل مع حبيبه محمد رفعت».

الشيخ رفعت يمنحه من خبرته

وأكمل الدكتور علي جمعة: «الشيخ محمد رفعت كان يحب الصوت الحسن، وأعجب بصوت الشيخ هاشم هيبة وبدأ يمنحه من خبرته، وظل هاشم هيبة مع الشيخ رفعت في المسجد، وكان يحل محله عندما كان يتغيب عن المسجد، وكان هناك تشابه كبير بين صوتيهما ولا يستطيع أحد التفريق بينهما عند سماعهما».