مواعيد غلق المحال بعد عيد الفطر.. تطبيق التوقيت الصيفي

تستمر مواعيد عمل المحال خلال إجازة عيد الفطر حتى الثانية صباحا، أما مواعيد غلق المحال بعد عيد الفطر تدخل في إطار المواعيد الصيفية وفقًا للقرار الوزاري 456 لسنة 2020 حيث يتم تطبيق المواعيد الجديدة على المحال بعد انتهاء إجازة العيد وتحديدا من يوم الجمعة الأخيرة في شهر أبريل الجاري، بهدف ترشيد الطاقة وتنظيم العمل بالمحال والشوارع وإتاحة الفرصة لشركات وهيئات النظافة للقيام بدورها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين وتحسين البيئة.

استثناء أنشطة من مواعيد الغلق

وتتضمن مواعيد غلق المحال بعد عيد الفطر استثناء عدد من الأنشطة التجارية من مواعيد الغلق اليومية بحيث تعمل على مدار 24 ساعة، ومن تلك الأنشطة الصيدليات والسوبر ماركت والمخابز وأسواق ومحلات الخضار والفاكهة لتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر، ومن المقرر قيام الوحدات المحلية بتسيير لجان متابعة بالأحياء والمدن للتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش.

مواعيد غلق المحلات

وفيما يتعلق بمواعيد غلق المحال بعد عيد الفطر حيث تعود المحال والمولات التجارية للعمل وفق التوقيت الصيفي يوم الجمعة بعد المقبل حيث تعمل المحال يوميا من السابعة صباحا حتى الحادية عشر مساء وإضافة ساعة حيث تعمل حتى الثانية عشر صباحا أيام الخميس والجمعة والإجازات لمراعاة الصالح العام، وتلبية احتياجات المواطنين أما مواعيد الورش فتبدأ في الثامنة صباحا حتى السابعة مساء داخل الكتل السكنية مع استثناء الورش ومحطات الوقود على الطرق الرئيسية والسريعة.

عقوبة المحال المخالفة

أما عقوبة عدم الالتزام بمواعيد غلق المحال بعد عيد الفطر، فهي تتضمن عقوبة إنذار كتابي للمحال المخالفة، وفى حالة تكرار المخالفة يتم غلق النشاط التجاري لمدة شهر، ويتم إعادة التشغيل بتصريح من مركز إصدار التراخيص، ولو تكررت مخالفة مواعيد غلق المحلات يتم سحب ترخيص النشاط التجاري.