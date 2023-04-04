إجراءات ترخيص سيارات السلع المتنقلة وإشغال عربات الطعام بالشارع

تواصل أجهزة محافظة القاهرة تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية والخطوات والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، وقام حي المعادي برئاسة اللواء طارق بحيرى، رئيس الحي، بنشر حزمة من الخدمات والإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمة تيسيرا على المواطنين من خلال دليل لجميع خدمات المركز التكنولوجي لإنجاز الخدمة في موعد زمنى محدد حتى يشعر المواطن بالرضا، ومن الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية طلب خدمة سيارات السلع المتنقلة وطلب خدمة إشغال عربات الطعام المتنقلة والمستندات المطلوبة للموافقة على تلك الخدمات ما يلي:

استخراج طلب خدمة سيارات السلع المتنقلة

يتطلب استخراج طلب خدمة سيارات السلع المتنقلة، عددا من المستندات وهي كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو توكيل موثق.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء أو التأجيل بالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- ترخيص ساري للمركبة من إدارة المرور.

- في حالة المأكولات موافقة صحية.

- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة.

- استيفاء الاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.

استخراج طلب خدمة إشغال عربات الطعام المتنقلة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- الحالة الجنائية.

- ترخيص ساري للمركبة من المرور.

- شهادة من سلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة.

- استيفاء الاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.

- اذا كان مقدم الطلب احدى الجمعيات أو المؤسسات يشترط تقديم ما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية.

- شهادة صحية للعاملين بالمركبة.

استخراج طلب تجديد رخصة إعلان

- صورة من التوكيل أو التفويض لمقدم الطلب.

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- سجل تجاري.

- الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة.