إجازة عيد الفطر 2023 في الكويت.. يستفيد منها الطلاب والقطاعين الحكومي والخاص

ينتظر الكويتيون، إعلان إجازة عيد الفطر 2023 في الكويت، بعد تحري هلال شهر شوال، حيث يُتوقع فلكيًا أن يكون اليوم الخميس، التاسع والعشرين من شهر رمضان هو المتمم للشهر الكريم، وغدا الجمعة الموافق 21 أبريل، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر 2023 الكويت

وأعلنت الحكومة الكويتية خلال الأيام الماضية القليلة، أنّ إجازة عيد الفطر 2023 الكويت تستمر 3 أيام، ليعود الموظفين في القطاع الحكومي والخاص إلى عملهم، وتعود العملية التعليمية للعمل بانتظام داخل المدارس والجامعات بعد انتهاء الإجازة وعودة الطلاب إلى الفصول، اعتبارا من الإثنين 24 أبريل، وفقا لوسائل الإعلام الكويتية.

إجازة العيد 3 أيام في الكويت

ووقفة عيد الفطر المبارك ليست ضمن إجازة عيد الفطر 2023 الكويت هذا العام، حيث تشير التقارير الفلكية إلى أنّ شهر رمضان هذا العام سيكون 29 يومًا فقط.

وتمنح الحكومة الكويتية العديد من الإجازات للموظفين، سواء العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي، خلال المناسبات الرسمية، حيث يحصلون على رواتبهم كاملة وفقًا لقانون العمل الساري في الكويت، ويمنح الطلبة والطالبات في المدارس والجامعات إجازات رسمية أيضًا، وتتنوع الإجازات الرسمية في البلاد بين دينية ووطنية.