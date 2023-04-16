موعد عيد الفطر 2023 في الكويت وأماكن الصلاة

مع بداية الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم المبارك يبدأ البحث بشكل متصاعد عن موعد عيد الفطر 2023 في الكويت من أجل معرفة موعد صلاة العيد وأماكن الصلاة وكذلك عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2023 في الكويت وفي الدولة التي تقيم فيها في ظل أجواء من البهجة والسعادة ينتظرها المسلمون كل عام.

موعد عيد الفطر 2023 في الكويت.. الرؤية والإجازة

وتستعد الكويت لرؤية هلال شهر شوال الخميس المقبل والذي سيوافق التاسع والعشرين من شهر رمضان تاسع شهور السنة الهجرة من أجل تحديد أول يوم شوال والذي سيوافق أول أيام عيد الفطر المبارك الذي يفطر فيه المسلمون بعد شهر كامل من الصيام من مشرق الشمس إلى مغربها في مختلف بقاع الأرض، وبحسب التوقعات الفلكية في الكويت فإن عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة المقبل 20 أبريل على أن تبدأ إجازة العيد في البلد الخليجي بحسب جدول العطلات الرسمية في دولة الكويت، في يوم الجمعة 21 أبريل الجاري حتى مساء الأحد 23 من الشهر نفسه.

موعد عيد الفطر 2023 في الكويت.. أماكن صلاته

وبعد البحث عن موعد الفطر 2023 في الكويت ينتقل الأفراد للبحث عن أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في الكويت، والتي ستكون بحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأماكن التي سيقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في الأماكن الآتية: «مبارك الكبير، القصور، صباح السالم، الأحمدي، الفحيحيل، أبو حليفة، المنقف، الصباحية، علي صباح السالم، صباح الأحمد، العقيلة، الرقة، جابر العلي، بيان، مشرق، السالمية، سلوى، الفروانية، الرابية، العارضية، الفردوس، العارضية الصناعية، عبدالله المبارك، العمرية، الرقعي والأندلس».