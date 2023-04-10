ولي عهد الكويت: مستمرون في تعزيز دور بلادنا ومواقفها تجاه الدول الشقيقة

أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الاستمرار في تعزيز دور دولة الكويت ومكانتها وثوابتها ومواقفها تجاه الدول الشقيقة والصديقة وقضايانا المشتركة لتظل الكويت كما عهدها العالم محطة للدبلوماسية الناجحة.

ولي العهد: مصالح الكويت العليا ملتقى أهدافنا

وقال ولي عهد الكويت -عقب أداء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح اليمين الدستوري اليوم- أن مصالح دولة الكويت العليا ملتقى أهدافنا وحمايتها منتهى غايتنا وأن تحقيق نهضة الوطن بمفهومها الشامل وهي مسؤوليتنا جميعا قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعبا فكلنا شركاء في بناء الوطن وإكمال مسيرة تقدمه وازدهاره متجاوزين العقبات مواجهين التحديات محققين الأهداف والغايات.

الكويت شعبها ومصالحها أمانة

وأضاف الشيخ مشعل الصباح أن الكويت وشعبها ومصالحها أمانة في أعناقنا جميعا نسعى للحفاظ عليها بكل ما أوتينا من حكمة وقدرة في كنف أمير الكويت وفي ظل ثوابت دستورية وقوانين حاكمة ترسخ العدل والمساواة: «عليكم وأنتم في بداية مرحلة جديدة من العطاء لوطننا العزيز - أن تبذلوا قصارى جهودكم وما في وسعكم لحمل الأمانة الوطنية في دفع مسيرة تقدم وطننا وازدهاره إلى آفاق أرحب تتحقق فيها الأهداف والطموحات إلى أرض الواقع ويتلمس صداها المواطنون وأنكم منذ هذه اللحظة مسؤولون ونحن معكم داعمون موجهون ناصحون ومحاسبون».

وتابع ولي عهد الكويت أنه وبخطوات إصلاحية، أمامكم قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتماما بالغا فعليكم العمل بروح الفريق الواحد متعاونين متآزرين من أجل تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وتحقيق أمن الوطن والمواطن، والارتقاء بمنظومات الخدمات جميعها والقضاء على الفساد والمحسوبية وغيرها من القضايا والملفات ذات الأهمية.

ومن جانبه أكد الشيخ أحمد نواف الصباح رئيس الوزراء الكويتي- عقب أداء اليمين الدستوري أمام ولي عهد الكويت - أن الحكومة ستعمل على تحقيق أمال وتطلعات الوطن لمزيد من الرخاء والازدهار والتقدم متعهد بأن نكون عند حسن الثقة وبأن نضع أنفسنا وخبراتنا وأن نكرس جهودنا لخدمة الكويت وأن نعمل مع جميع أطياف المجتمع لترجمة آمال المواطنين وتطلعاتهم في غد أفضل ومزيد من الرفاهية والرفعة لوطننا العزيز وازدهاره.

وأدى اليمين الدستوري أمام ولي العهد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وكلا من طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة والدكتور خالد علي محمد الفاضل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء والدكتور بدر حامد يوسف الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة وفهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وعبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب والدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة والدكتورة أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للأشغال العامة وسالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية ومي جاسم محمد البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة والدكتور عامر محمد علي محمد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ومطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان ومحمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة ومناف عبدالعزيز اسحق الهاجري وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.