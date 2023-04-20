غلق 4 منشآت وتحرير 53 محضرا تموينيا في الإسكندرية قبل عيد الفطر

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف الحملات خلال فترة عيد الفطر المبارك، للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، ما أسفر عن غلق 4 منشآت وتحرير 53 محضرًا تموينيًا.

حملات تموينية بشرق الإسكندرية

وفي هذا الصدد؛ شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مكبرة للتأكد من التزام المحال التجارية بالأسعار وعدم استغلال المواطنين، واستهدفت الحملة شارع خليل الخياط، شارع الإسماعيلية، شارع محمد صفوت، شارع سانت جيني منطقة كفر عبده، أبراج المصطفى، شارع الطيار محمود شكري منطقة سموحة وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 4 منشآت وإعدام 17 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير عدد 21 محضرًا متنوعًا و9 إنذارات والتحفظ على 140 حالة إشغال متنوع وتحصيل 3 آلاف جنيه مديونيات صرف صحي.

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة الميدانية برئاسة أحمد عبد المجيد، حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، شملت شوارع سعد زغلول، صفية زغلول، زين العابدين، الرصافة، جرين، عبد القادر الغرياني، وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرًا متنوعًا و7 إنذارات وإعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفرض غرامات فورية تقدر بـ20 ألف جنيه، وضبط عدد 175 حالة إشغال متنوع و85 حالة إشغال هالك.

حملات المنتزه ثانِ في الإسكندرية

وشن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، شملت منطقة المندرة، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة.