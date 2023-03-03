تحرير 400 محضر تمويني خلال حملات مكبرة على أسواق ومخابز الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من تحرير أكثر من 400 محضر تمويني خلال الأسبوع المنصرم، في حملات تموينية للإدارات الفرعية لمديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

الرقابة على أسعار السلع الغذائية في الإسكندرية

وأكد المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، إنه تم تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصا على المال العام وضبط الأسواق، حيث أجرت الإدارات التموينية حملات مكبرة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن أكثر من 400 محضر تمويني متنوع.

محاضر تموينية في الإسكندرية

وأضاف سعد الله في بيان اليوم، أن المحاضر التموينية تمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مخالفة، وبيع سجائر بسعر أزيد، بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية، و عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وأشار إلى تحرير محاضر لبدالي التموين المخالفين ومحطات تموين سيارات المخالفة، بالإضافة إلى محضر لمجمع استهلاكي مخالف، واستخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق، بالإضافة إلى حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، ناهيك عن محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

الحفاظ على دعم المواطنين

ولفت إلى تحرير محضر لمخبز بلدي لتصرفه في 40 شيكارة دقيق مدعم، وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات لتصرفها في كمية 3042 لتر سولار مدعم، حفاظاً على الدعم للمواطنين.