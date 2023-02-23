غلق 5 منشآت وتحرير 153 محضرا في أسواق الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، وهو ما أسفر عن تحرير 153 محضر متنوع وغلق 5 منشآت، و500 حالة إشغال متنوع.

وفي هذا الصدد؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم بالتنسيق مع حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية ومطاردة النباشين والفريزة إستهدفت شوارع البكباشي العيسوى، إسكندر إبراهيم، ملك حفني بحري، ميدان ترام سيدي بشر، جمال عبدالناصر، شارع محمد نجيب، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 5 منشآت وضبط عدد 305 حالات إشغال متنوع والتحفظ على كمية من جواني الفرز.

حملات على الأسواق في أحياء الإسكندرية

وتنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية؛ شن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والمنشآت التجارية شملت شوارع اسكوت ، مصطفى كامل، الصفا والمروة، جمال عبد الناصر، أطلس، زاخر وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر و5 إنذارات وإعدام 12 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك وضبط 93 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ25 ألف جنيه.

وكثف حى العجمى برئاسة هدى أبو كليلة حملاته للتفتيش على المنشآت التجارية شملت شارع البيطاش الرئيسي وشارع الحي وشارع فضة والقويري وطريق إسكندرية مطروح وشارع عبد الفتاح الطلخاوى وشارع البرنسيسة وشارع الهانوفيل وشارع رضوان وشارع المدرسة النموذجية وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 38 محضر متنوع وضبط عدد 102 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ6 آلاف جنيه.

وقام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار استهدفت سوق الميدان، محمود فهمي النقراشي، وكالة الليمون وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة وتحصيل مبلغ 4 آلاف جنيه غرامات فورية.

حملات على أسواق غرب الإسكندرية

ونفذ حي العامرية أول برئاسة الأستاذ السيد موسى حملة مكبرة على جميع المحال العامة شملت منطقة العامرية البلد والطريق الصحراوي وأسفرت عن تحرير عدد 73 محضر متنوع.

وشهد حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة تموينية مكبرة شملت التفتيش على المحال التجارية بشوارع المكس، والأمان، والاسناوي ، والقفال، وابن سهلان بمنطقة مينا البصل وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر متنوعة وواصل مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملاته للتفتيش على المحال العامة والصيدليات بنطاق المركز أسفرت الحملة عن تحرير عدد 9 محاضر متنوعة وفرض غرامات فورية تقدر بـ5 آلاف جنيه.

بينما قام حي العامرية ثان برئاسة الأستاذ محارب هيلع حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية استهدفت الحملة طريق الكافورى قبلى وشارع الكابلات وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 10 محاضر.