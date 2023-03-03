موعد طرح الملابس الصيفية في أسواق الإسكندرية.. تتزامن مع آخر نوة

بدأ ارتفاع درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية خلال الأيام الحالية، تزامنا مع قرب انتهاء فصل الشتاء وبدء فصل الربيع، وبدء طرح الملابس الصيفية في المحال بشكل بسيط، بحسب ما يوضح ناصر السيد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية في الإسكندرية لـ«الوطن».

ويتزامن فترة عرض الملابس الصيفية مع النوات الشتوية الأخيرة التي آخرها نوة عوة وبرد العجوزة التي تبدأ 24 مارس المقبل.

وتوقع «السيد» أن يقبل المواطنون على شراء الملابس بشكل أكبر في شهر رمضان، ومن ثم يقل الشراء خلال فترة الامتحانات ثم يعود مرة أخرى في الزيادة خلال الصيف.

«الأوكازيون الصيفي» ضمن فترات زيادة البيع

وأوضح أن من ضمن فترات زيادة بيع الملابس الصيفية هي التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» مستطردا أنه يبدأ رسميا في بداية شهر أغسطس، ولكن بعض التجار تطرح تخفيضات قبلها في شهر يوليو، ويستمر حتى شهر أكتوبر.

وينتهي فصل الشتاء يوم 21 مارس المقبل ويبدأ بعده فصل الربيع، ويتبقى 3 نوات شتوية.