رئيس «مشروعات النواب»: بلوغ 18 سنة شرط الحصول على ترخيص عربات الطعام

أكّد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة التعديلات علي بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وذلك في ضوء المشكلات التي واجهها القانون الحالي، والتي تستوجب التعديل.

فرص عمل للشباب بالمحافظات المصرية

وقال «مرعي» لـ«الوطن»، إنَّ التعديلات الجديدة لقانون عربات الطعام جار مراجعتها من الناحية الفنية لضبط الصياغات التشريعية، لافتًا إلى «أننا نستهدف توفير فرص عمل للشباب على مستوى محافظات الجمهورية، وإصدار تراخيص لعربات الطعام مما يسهم في تحقيق مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال».

شروط الحصول على تراخيص عربات الطعام

وأشار إلى أنَّ التعديلات شملت عددًا من الاشتراطات لمنح تراخيص وحدة الطعام، ومنها أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا مصريًا، وأن يكون بالغ من العمر 18 عامًا، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.

وأوضح أنَّ التعديلات المستحدثة كفلت للجهة الإدارية المختصة وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التي يتم تفويضها في ذلك.

دور جهاز تنمية المشروعات في دعم عربات الطعام

وتابع: «هذا التعديل يضيف جهاز تنمية المشروعات ضمن الجهات المختصة للاستفادة من المزايا التي يقدمها في إصدار التراخيص، ويجوز لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات ويسري عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في الرقابة والإشراف على العمل بوحدات الطعام المتنقلة، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».