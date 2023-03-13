كيف تحصل على ترخيص مشروع عربات الطعام.. GPS يحدد أماكن وقوفها بالشارع

شروط كثيرة يجب أن يتبعها الراغب في الحصول على ترخيص لعمل مشروع عربة طعام متنقلة، وذلك بعد أن ناقش مجلس النواب التعديلات المقدمة على قانون عربات الطعام، وخاصة فيما يتعلق بإلزام مشغلي عربات الطعام المتنقلة بحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة والجمهور من رؤيتها، على أن تعلق على العربة المتنقلة صورة من الترخيص الصادر بتشغيلها، وتحديد الأماكن المسموح لعربات الطعام الوقوف بها في الشوارع GPS.

وخلال اجتماع لجنة مشروعات النواب، وافق ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية على تعديل كلمة «التصاريح» الواردة في مشروع القانون لتحل محلها كلمة «التراخيص»، لكونها أفضل من التصاريح.

لذا ترصد «الوطن» طرق الحصول على تراخيص عربات الطعام باعتبارها المشروع الأكثر انتشارًا.

تحديد أماكن عربات الطعام في الشوارع GPS

حدد قانون رقم 92 لسنة 2018، الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، أماكن عربات الطعام في الشوارع GPS، حيث نصت المادة 9 على أن يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعي مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وعلى المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.

شروط الحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة

وجاءت شروط الحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة، وفقا لمواد القانون كما يلي:

- يجب أن يكون مقدم الطلب من سكان المحافظة التي ينوي إقامة مشروعه بها.

- يقدم الطلب للحي التابع له إداريا، والذي سيكون مركز لعربة الطعام.

- أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

- ألا يكون مقدم طلب الرخصة سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

- يمكن للجمعيات والمؤسسات الأهلية التقدم للحصول على الترخيص.

الأوراق المطلوبة لرخصة عربات الطعام المتنقلة

وتتمثل الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة عربة طعام متنقلة فيما يلي:

- يتم تقديم طلب موضح به الاسم واللقب والجنسية ومحل الإقامة.

- توضيح نوع العربة والمساحة اللازمة لها والمكان المطلوب الترخيص به.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية تكون حديثة بما لا يجاوز 3 أشهر على تقديم طلب الترخيص.

- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- ترخيص سار لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات معدة للسير على الطرق.

- شهادة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

- استيفاء العربة الاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.