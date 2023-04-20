اعترافات المتهم بحيازة نصف مليون قطعة ألعاب نارية في المنيا

اعترف المتهم بالاتجار في الألعاب النارية وحيازته لكميات كبيرة منها، وتخبئتها داخل أحد المخازن في محافظة المنيا، بتفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه من جانب أجهزة الأمن.

تجهيز كميات من الألعاب النارية لعيد الفطر

وقال المتهم خلال جلسة التحقيق معه إنه كان يجهز كميات كبيرة من الألعاب النارية من مختلف الأشكال والأحجام، لبيعها خلال فترة عيد الفطر، مضيفا: «العيد يعتبر أهم موسم لينا، وبيعوض السنة كلها، وتقريبا هو أهم فترة في السنة».

تخزين الألعاب النارية

وأوضح المتهم أنه كان يخبئ الألعاب النارية داخل أحد المخازن التي يمتلكها بالقرب من محل سكنه، وكان داخل المخزن حوالي 25 كرتونة من الألعاب النارية بها 500 ألف قطعة، متابعا: «كان نفسي أحقق شوية فلوس حلوين قبل العيد».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأربعاء القبض على المتهم بالإتجار في الألعاب النارية بمحافظة المنيا، والذي تمت إحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية المنتظرة، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنه سينطبق عليه ما نص المادة 102 «أ» وهي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك».

وتابع: «ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».