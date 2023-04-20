حبس مسجل خطر بتهمة حيازة 640 قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 640 قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وقسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص مقيم مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، له معلومات جنائية، حال تواجده في دائرة القسم لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية وعثر بحوزته على 640 قطعة ألعاب نارية محدثات صوت مختلفة الأشكال والأحجام، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

عقوبة المتهم بحيازة الألعاب النارية

من جهته، قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنَّ القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحتاز الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، يعاقب كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد.

وأضاف المحامي أنَّه في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة «بمصادرة محل الجريمة، كما المباني أو المنشآت وغيرها وأيضًا أدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات».