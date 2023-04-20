محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد الكنيسة للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد الكنيسة للتهنئة بعيد الفطر المبارك، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة.

وفد الكنيسة

ضم الوفد كل من القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، والقمص بسطوروس برتل، كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس غرب كفر الشيخ، والقمص ياكوبس أسعد، كاهن كنيسة الشهيد مارمينا، والبابا كيرلس غرب كفر الشيخ، والقس صموئيل لبيب، كاهن كنيسة القديسة دميانة بشرق كفر الشيخ، وجورج سمير، مدير عام التحول الرقمى والشؤون الدينية بديوان عام المحافظة، وعضو بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، وعادل جورجى، مدير مكتب السكرتير العام المساعد.

وقدم وفد الكنيسة أسمى وأرق التهاني لمحافظ كفر الشيخ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، ويديم الوحدة بين أبناء الوطن وأن يحفظ الله مصر والمصريين.

ومن جانبه، رحّب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بوفد الكنيسة، معربًا عن شكره وتقديره لزيارتهم، لافتاً أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في تماسك النسيج الوطني بكل مفرداته ومكوناته ومازال وسيظل النموذج المصري متميزًا في قوته ووحدته.

محافظ كفر الشيخ: الرئيس السيسي منح الجميع القدوة

وأعرب المحافظ، سعادته بهذا اللقاء الذي يجسد معاني وقيم المحبة والمودة بين كافة أطياف المجتمع المصري، مشيراً إلي أن هذه الفترة قد تعاظم فيها هذا النموذج الوطني في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي منح الجميع القدوة والنموذج في إرساء وترسيخ المواطنة، وزيادة الشعور بقيم الانتماء لوطن واحد، ومضاعفة روح الأخوة والشراكة، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق هدف واحد وهو أمن واستقرار ورفعة وطننا الغالي مصر.

جدير بالذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، قدما التهنئة الأسبوع الماضي، إلى نيافة الأنبا ماركوس أسقف كفر الشيخ و دمياط ودير القديسة دميانة، بحضور جميع كهنة كنائس الإبيراشية بكنيسة القديسة دميانة بحى شرق كفر الشيخ، والقيادات السياسية والتنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وعلى جانب آخر، ترأس نيافة الأنبا ماركوس أسقف كفر الشيخ صلاة قداس عيد القيامة المجيد يوم السبت الماضي، بكنيسة القديس مارمينا والبابا كيرلس.