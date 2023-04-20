فسحة عيد الفطر 2023.. 7 أماكن للخروج في محافظة كفر الشيخ بأقل الأسعار

قضاء فسحة عيد الفطر 2023 من الموضوعات المهمة التي تحرص الأسر من خلالها على اختيار أفضل أماكن الخروج في محافظة كفر الشيخ، إذ تتوافر بها عدد من الأماكن الساحرة بجمال الطبيعة، والبحر كمصيف بلطيم، وجزيرة الشخلوبة، وكورنيش بحيرة البرلس، والممشى السياحي، وهي جميعها أماكن تتميز بطابع خاص من الجمال والروعة، وكونها في متناول الجميع دون تكلفة مالية زائدة.

فسحة عيد الفطر 2023 أماكن الخروج في محافظة كفر الشيخ

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية أبرز أماكن الخروج فى محافظة كفر الشيخ، لتكون فسحة عيد الفطر 2023 مميزة، وتشمل الآتي:

- الاستمتاع بالهدوء وجمال البحر الأبيض المتوسط بشواطئ مصيف بلطيم.

- الممشى السياحي بمصيف بلطيم، والذي يطلع على مياه البحر المتوسط.

- مشاهدة الحيوانات الأليفة في حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ.

- الاستمتاع بالرحلات النيلية على ضفاف شاطئ فرع النيل بمدن دسوق، وفوه، ومطوبس.

- الذهاب إلى قناطر إدفينا الجميلة والتقاط الصور عليها، والتي تقع في مركز مطوبس، كما يحيط بها مساحات خضراء كبيرة.

- فسحة العيد في جزيرة الشخلوبة، والتي تقع داخل المسطح المائي ببحيرة البرلس، بمركز سيدي سالم.

- الاستمتاع بالتنزه على كورنيش بحيرة البرلس، بمدينة بلطيم، حيث جمال البحيرة ومراكب الصيد، والخروج برحلات للتنزه بالمراكب الشراعية.

فسحة العيد في كفر الشيخ 2023 بمصيف بلطيم السحر والجمال

ويشير محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة بمصيف بلطيم، في تصريح لـ«الوطن» إلى أن فسحة العيد في مصيف بلطيم 2023، تتميز بالهدوء التام، والاستمتاع بجمال البحر الساحر على شواطئه الممتدة لنحو 11 كيلو مترا، مع مشاهدة بساتين النخيل والحدائق التي تزين الطبيعة بمصيف بلطيم.

وأضاف أن مصيف بلطيم يتميز بتوفير كل الخدمات بداخله من إقامة وتنزه على شواطئ البحر المتوسط، والذهاب للملاهي، والحدائق الخضراء القريبة من مياه البحر، علاوة على توافر دور سينما بالمصيف، وأسواق عامة، ومواصلات داخلية على أعلى مستوى، ما يجعل مصيف بلطيم واحة من جمال الطبيعة الساحرة، كونه واحد من أفضل مصايف الجمهورية، لهدوئه، والذي يقع في السواحل الشمالية، بمحافظة كفر الشيخ.