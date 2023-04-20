نائب محافظ البحيرة توزع الهدايا على 142شخصا من أبناء دور الرعاية

زارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة اليوم دور الرعاية الاجتماعية بالأبعادية بدمنهور لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونقلت تحية وتهنئة رئيس الجمهورية إلى أبناء ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وقدمت لهم الهدايا.

توزيع الهدايا والملابس على الأطفال الأيتام بدور الرعاية

وأكدت نائب محافظ البحيرة أهمية العمل على تأهيل الأولاد والبنات ودمجهم في المجتمع والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لمن يصل إلى السن القانونية منهم، موجهة المؤسسات الرياضية بالمحافظة بالعمل على اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وتنميتها مهاراتهم.

وقدمت « بلبع » الهدايا لنزلاء الوحدة الشاملة لرعاية الطفل بعدد 25 طفل وقامت بتوزيع الهدايا والملابس على الأطفال الأيتام بدور الرعاية والتي تضم 29 طفل بدار البنين و 55 بنت بدار رعاية البنات.

كما قدمت التهنئة بالعيد لنزلاء مجمع دور المسنين بالأبعادية الذى يضم 33 نزيل وقدمت لهم الهدايا.

تفقد أقسام مبنى دار الرعاية

وتفقدت أقسام مبنى دار الرعاية الجديد ومنها جناح وغرف النزلاء ووحدة العلاج الطبيعي والمطعم والمطبخ والعيادة الطبية ومختلف الأقسام ووجهت بتشغيل المبنى بفاعلية تامة مع بحث إمكانية استغلال المباني القديمة وتكثيف أعمال النظافة.

تقديم كافة الخدمات لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

ووجهت نائب محافظ البحيرة على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام والمؤسسات الإيوائية ودور المسنين والمحرومين من الرعاية الأسرية، وشددت نائب محافظ البحيرة على تقديم كافة خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والترفيهية لهم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على دمجهم بالمجتمع.