إقبال على شراء الأثاث في عيد الفطر بدمياط.. الأسعار تبدأ من 16 ألف جنيه

تميزت محافظة دمياط عن غيرها، بعدد من الصناعات والحرف، بينها الأخشاب التي اشتهرت بها منذ القدم، وعُرف أبناؤها في كافة دول العالم بمهارتهم التي حولتها إلى تحف فنية، ومع الوقت خرجت من نطاق السوق المحلية الضيقة لتغزو العالم، وزينت صناعتها معارض عالمية وتربعت منذ القدم على عرش صناعة الأثاث في مصر والعالم، وتقدم أجمل وأرخص أسعار للعفش الجديد من غرف النوم والسفرة والأنتريهات والصالونات وغرف الأطفال وبأجود صناعة وأعلى خامات.

عفش شقة العروس بدمياط في العيد يبدأ من 65 ألف جنيه

سامي العسيلي صاحب معرض لصناعة الأثاث بدمياط، قال لـ«الوطن»، إنّ صناعة الأثاث بمحافظة دمياط تتميز بالجودة العالية، وعلى الرغم من أنها مهنة شاقة ومتعبة إلا أنّ أهالي دمياط استطاعوا تحقيق شهرة كبيرة، خاصة أنّ الأثاث الدمياطى يتميز بجودة التشطيب والدهانات: «نبيع بأرخص أسعار من الأسواق في مصر كلها، فغرف النوم تبدأ من 20 ألف جنيه، والسفرة تبدأ من 16 ألف جنيه، ما يعني أنّ متوسط فرش شقة العريس والعروس يبدأ من 65 ألف جنيه مع حلول عيد الفطر، إذ نسعى دائمًا لوجود تخفيضات على عفش العرائس، وهذه الأسعار تختلف من مكان لآخر وهي مناسبة للجميع».

إقبال كبير على شراء الأثاث في عيد الفطر

ويقول عبده عاصم الشهير بـ«أبو عبده» صاحب ورشة للأثاث بدمياط لـ«الوطن»، إنّ الموبيليا الدمياطية تتميز بالفخامة، وأغلب الصانعين يعتمدون على العمل بخشب زان أحمر أصلي، وسعر طقم الصالون يبدأ من 14 ألف جنيه، وسعر الأنتريه 15 ألف جنيه.

الموبيليا في دمياط سمعة عربية وعالمية

ويتوفر فرش شقق كاملة بأسعار مخفضة تناسب الجميع، حسب «أبو عبده»: «نحن نعمل دائمًا على تنفيذ أرقى الغرف، ونحافظ على زبائننا الذين يتوافدون علينا من داخل وخارج المحافظة، خاصة في موسم عيد الفطر 2023، لكثرة الأفراح في الأعياد، حيث يعتبر الأثاث الدمياطي ذو شهرة واسعة ليس في مصر فقط ولكن يمتد في مختلف الدول العربية والأوروبية، وجميع الأسر والمقبلين على الشراء يجدون كل ما يسرهم من خامات وأسعار وموديلات متنوعة تناسب الجميع».