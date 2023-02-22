عروض جديدة على الموبيليا الدمياطي و«غرف النوم» تبدأ من 17 ألف جنيه

يظل سؤال المواطنين عن أسعار الأثاث في المعارض مستمرًا، ويزداد الإقبال أكثر على الشراء من المقبلين على الزواج، وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة أرض المعارض، قال تجار إن أشكال وموديلات غرف النوم والأنتريهات في الأسواق متعددة، وما يحدد أسعارها الموديل الذي يريد المواطن شرائه، ونوع الخشب و«الأبلاكاش» المستخدم.

وقال يوسف أسعد أحد تجار الموبيليا، إن أسعار غرف النوم و«الأنتريهات» المطروحة في الأسواق تختلف من موديل وشكل إلى آخر، كما تختلف وفقًا لكل معرض، فمن المتعارف عليه أن الموبيليا المعروضة في معارض منطقة المناصرة تختلف عن المعارض الكبرى الشهيرة.

أسعار غرف النوم و«الأنتريهات»

وأضاف «أسعد»، أن أسعار الغرف الكلاسيك في معارض وورش دمياط تبدأ من 19 ألف جنيه والغرف المودرن تبدأ من 17 ألفًا، بينما تبدأ أسعار غرف النوم المودرن في معارض القاهرة من 27 ألفًا، وحتى 60 ألفًا، وغرف النوم الكلاسيك من 17 وحتى 30 ألف جنيه وأسعار غرف النوم المتوسطة من 12 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه وأسعار الأنتريهات تبدأ من 8,900 حتى 19,690 جنيها.

خصومات على الأثاث تبدأ من اليوم

ومن جانبه، قال جمال خشبة عضو شعبة الأثاث بدمياط، إن أسعار الأنتريهات وغرف النوم متفاونة حسب الموديل حيث تتراوح غرف النوم المودرن بين 30 ألفا إلى 40 ألفا وغرف الأطفال بين 13 ألف إلى 28,000 بينما تتراوح أسعار الأنتريهات بين 18,000 إلى 30,000 جنيه والصالونات من 22,000 إلى 40,000 جنيه.

وأضاف «خشبة»، أن التصدير للخارج متوقف منذ فترة، والسودان أكثر البلاد استيرادًا للأثاث من مصر جميع الخامات المستخدمة في صناعة الأثاث مستوردة، حيث يأتي الخشب الزان من رومانيا و«الأبلاكاش» من روسيا والخشب السويدي.

وأوضح عضو شعبة الأثاث بدمياط أنه انطلق اليوم معرضًا للأثاث بمدينة نصر بمشاركة 22 عارضًا تطرح فيه خصومات تصل إلى 25% على غرف النوم والأنتريهات وغرف السفرة وتتراوح غرف الأطفال بين 13,000 جنيه إلى 24,000 وغرف النوم بين 34,000 و 38,000 بدلًا من 41,000 جنيه، والسفرة من 28,000 بدلًا من 34,000 والأنتريهات بين 21,000 و 25,000 جنيه وسيستمر المعرض حتى يوم 7 مارس المقبل.