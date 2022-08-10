المصريون سددوا 563 مليون جنيه لأقساط شراء الموبيليا في 5 أشهر

سدد المصريون، 563 مليون جنيه أقساطًا خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، لشراء أثاث وتجهيزات للمنازل، بحسب ما كشفته الهيئة العامة للرقابة المالية، في تقرير لرصد نشاط التمويل الاستهلاكي، عن قيمة الأقساط التي سددها المصريون، خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2022.

563 مليون في 5 شهور

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارتين المركزيتين للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل والبحوث والسياسات، في «الهيئة»، فإن العملاء سددوا ما قيمته 563 مليون جنيه، خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.

ملابس وأحذية ومجوهرات ونظارات

ويوضح التقرير الذي يصدر شهريًا عن هيئة الرقابة المالية، راصداً ما سُدد كأقساط في أول 5 أشهر من 2022، حجم إنفاق العملاء على شراء أجهزة كهربائية وإلكترونيات، ومواد غذائية وقطع غيار سيارات وخدمات السفر والسياحة وسيارات وسلع معمرة وأثاث وملابس وأحذية ومجوهرات ونظارات وتشطيبات وتجهيزات منزلية وخدمات تعليمية وإلكترونيات، ولفت إلى أن قيمة ما سُجل خلال الفترة المذكورة 11.055 مليار جنيه.

1.103 مليون عميل

وبلغ حجم العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي، بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية، 1.103 مليون عميل تقريبًا، مؤكدًا أن إجمالي عدد العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي، خلال شهر مايو الماضي وحده، يبلغ 194.58 ألف عميل، بإجمالي تمويلات 1.89 مليون جنيه.

قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات

وكشف التقرير الحكومي، أن أكثر قطاع استحوذ على التمويل الاستهلاكي، كان قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 44.20%، بينما جاء قطاع شراء السيارات والمركبات ثاني أكبر قطاع استحوذ على أقساط المصريين، من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي، يليهما قطع غيار المركبات والسيارات، خدمات السفر والسياحة، الخدمات التعليمية، واشتراكات النوادي، الأثاث وتجهيزات المنازل، السلع المعمرة، الملابس والأحذية والحقائب والساعات والمجوهرات والنظارات، المواد الغذائية.