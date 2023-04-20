تشكيل غرفة عمليات لمتابعة السائحين وعودة المعتمرين خلال العيد

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تشكيل غرفة عمليات بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لمتابعة أحوال السائحين، وكذلك حركة سفر وعودة المعتمرين المصريين من وإلى الأراضي السعودية والعمل على توفير أقصى سبل الراحة والسلامة لهم حتى عودتهم، وكذلك تلقي وبحث أية شكاوى أو مخالفات ترد سواء من السائحين أو المواطنين خلال أيام العيد وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم ،أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً على الدور الرقابي والتنظيمي الذى تقوم به الوزارة لضبط منظومة العمل السياحي، وحرصها على التأكد من جوده الخدمات المقدمة حفاظاً علي سلامة السائحين والمواطنين.

ومن جانبها، أشارت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار إلى أن غرفة العمليات تتولى بدورها المتابعة ومراقبة أداء الشركات السياحية، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق المستمر مع شرطة السياحة والآثار، وكذلك غرفة شركات السياحة، ومكاتب الوزارة بكافة المحافظات السياحية للتدخل السريع لحل أي مشكلة قد تطرأ تجاه السائحين المصريين والأجانب.

وأضافت أنه تم التوجيه بأن يتم العمل على سرعة بحث وحل الشكاوى التي ترد من السائحين والمواطنين، بجانب التأكد من التزام الشركات السياحية بتنفيذ كافة البرامج السياحية المتفق عليها.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على المتابعة المستمرة وعن كثب لإجراءات عودة المعتمرين المصريين والتأكد من وصولهم بسلامة الله لأرض الوطن، وذلك من خلال التواصل بشكل يومي مع لجانها المتواجدة بالمطارات وتلقى تقاريرها اليومية.

الخط الساخن لتلقى الشكاوى

وأشارت إلى أن وزارة السياحة ستستقبل كافة الشكاوى المُتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار (19654) والذي يعمل على مدار الساعة لمدة 24 ساعة يومياً لتلقى كافة شكاوى ومقترحات زائري وسائحي المقصد السياحي المصري من المصريين والأجانب، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.