شركات السياحة: زيادة عدد الوافدين العرب إلى مصر في عيد الفطر

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية في غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ هناك زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الدول العربية خلال إجازات عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنّ وجود السياح العرب في مصر رفع بنسبة كبيرة من نسب إشغال فنادق القاهرة والجيزة.

السعوديون أكثر السياح العرب وجودًا في مصر خلال عيد الفطر

وأضاف ثروت، لـ«الوطن»، أنّ السياح السعوديين سيكونون الأكثر وجودًا عربيًا في مصر خلال إجازات عيد الفطر المبارك، موضحًا أنّ هناك أيضًا أعداد جيدة من الإماراتيين والكويتين فضلوا قضاء تلك الأجازة بالمدن السياحية المصرية، موضحًا أنّ غالبية السياح العرب القادمين لمصر يفضلوا خلال زيارتهم الإقامة بفنادق القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أنّ إجازات عيد الفطر المبارك من المناسبات التى يحرص عدد ليس بالقليل من السياح العرب على قضائها في مصر، لافتا إلى أنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ستنخفض قليلا بعد إنتهاء أجازات عيد الفطر على أن ترتفع مجددا بداية من شهر يونيو المقبل مع إنتهاء العام الدراسى بالعديد من الدول العربية لا سيما الدول الخليجية.

سياح المغرب والجزائر

وأوضح رئيس لجنة السياحة العربية في غرفة شركات السياحة، أنّه بالرغم من أنه تم السماح بحصول مواطني الجزائر والمغرب على تأشيرة اضطرارية لدخول مصر في المطارات والمنافذ المصرية بضمان شركات السياحة، إلا أنهم لم يقدموا بأعداد كبيرة خلال إجازات عيد الفطر المبارك، كون التسهيلات في الحصول على تأشيرة زيارة مصر بدأ العمل بها رسميا بداية من يوم 15 أبريل الجاري.

وأوضح أن سائحي الدولتين سيبدأن في القدوم بأعداد جيدة خلال الموسم السياحي الصيفي المقبل.