وزير السياحة يبحث سبل زيادة الحركة الوافدة من فرنسا لمصر

عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، في ختام الزيارة التي قام بها لفرنسا لافتتاح معرض الآثار المؤقت «رمسيس وذهب الفراعنة»، لقاء موسعا مع مجموعة كبيرة من كبار وأهم منظمي الرحلات العاملين في السوق الفرنسية، وذلك لمناقشة وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومنظمي الرحلات الفرنسيين لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من السوق الفرنسية.

الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر

وكشف وزير السياحة، خلال اللقاء، عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، مستعرضاً الخطوط العريضة وأبرز محاور هذه الاستراتيجية المتمثلة في إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، بجانب العمل على تطوير وتحسين التجربة السياحية في مصر.

واستعرض عيسى مختلف الإجراءات والبرامج التي تقدمها الوزارة للتعاون وتشجيع الشراكة المهنية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران المحلية والدولية ولا سيما في ظل أهمية دورهم بالنسبة لصناعة السياحة في مصر وبما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران، وبرامج التسويق والحملات الترويجية المشتركة.

وتطرق الوزير للحديث عن الجهود والخطط التي تقوم بها الوزارة لرفع كفاءة والارتقاء بالدور الرقابي لها، وتطوير الضوابط المنظمة للأنشطة السياحية بما يساهم في تطوير مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين بالمقصد السياحي المصري.

واستمع وزير السياحة والآثار المصري لآراء ومقترحات الحضور من منظمى الرحلات، وقام بالرد على استفساراتهم لدفع مزيد من الحركة الوافدة لمصر وبما يساهم في بث أعلى قدر من الثقة لدى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر بالمقصد السياحي المصري.

شارك في اللقاء السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وحسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشؤون قطاع مكتب الوزير، ويمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.