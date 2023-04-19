«السياحة» تخطر «المنشآت الفندقية» بتسهيلات منح التأشيرات لـ4 دول في المطار

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسييرأعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن وزارة السياحة أخطرت الغرفة بأن التسهيلات الخاصة بمنح تأشيرات دخول مصر لعدد من مواطنى الدول الأجنبية تم العمل به بداية من يوم 15 إبريل الجاري، لافتا إلى أن تلك التسهيلات تستهدف جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية، إنّ تلك التسهيلات تمثلت في الموافقة على السماح للأفواج السياحية الوافدة من كل من الجزائر والمغرب بدخول البلاد بتأشيرة اضطرارية في منافذ الوصول، بكفالة شركات السياحة، لافتا إلى أنه تمت الموافقة أيضا على منح رعايا الصين تأشيرة دخول اضطرارية بالمطارات والمنافذ المصرية فور وصولهم، وذلك في ضوء أهمية السوق الصينى بالنسبة لمصر.

حصول السياح الأتراك على تأشيرة دخول مصربالمطار

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنه تمت أيضا الموافقة على السماح لجميع الأتراك بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة، مع إلغاء الموافقة الأمنية المسبقة بالنسبة للفئة العمرية من 18 إلى 45 عاما، مع إلزام الأتراك من ذوي الأصول المصرية بالحصول على تأشيرة مسبقة بموافقة أمنية.

شروط حصول العراقيين على تأشيرة دخول مصر بالمطارات

وأشار إلى أنه وفقا لوزارة السياحة، فإنه تمت أيضا الموافقة على السماح للعراقيين بدخول البلاد بتأشيرة اضطرارية دون الحصول على تأشيرة مسبقة، شريطة حملهم تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من قبل دول «أمريكا، بريطانيا، دول منطقة شنجن، كندا، اليابان، نيوزيلندا، أستراليا)، مع السماح للفئة العمرية من الجنسين أقل من 16 سنة وأكبر من 60 سنة بالحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول مصر.